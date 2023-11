WhatsApp back-up telt binnenkort mee voor je opslagruimte in Google Drive

Het hing al even in de lucht, en nu lijkt het definitief te gaan gebeuren. Binnenkort neemt de WhatsApp back-up ruimte in van je Google-account. Eerder was dit nog niet het geval, en telde dit niet mee in de opslagruimte van de clouddienst.

WhatsApp back-up telt mee in Google Drive

Google en WhatsApp hebben vandaag aangekondigd dat WhatsApp-chat- en mediaback-ups op Android vanaf december 2023 zullen meetellen voor de cloudopslaglimiet van het Google-account van de gebruiker. Eerder hing dit nieuws al in de lucht, nu is het definitief, al heeft dit nog even geduurd.

WhatsApp-back-ups worden momenteel opgeslagen in Google Drive, maar tellen niet mee voor de cloudopslaglimiet van het Google-account. Met deze wijziging zullen WhatsApp-gebruikers op Android rekening moeten houden met de opslagruimte van hun Google-account wanneer ze back-ups maken van hun chats en media.

Google biedt een aantal hulpmiddelen voor opslagbeheer waarmee gebruikers ruimte kunnen vrijmaken om hun WhatsApp-back-ups te hervatten. Een andere optie is om een Google One-abonnement te nemen, waarmee gebruikers meer cloudopslagruimte kunnen kopen.

Om gebruikers te helpen bij de overstap naar het nieuwe beleid, zal Google binnenkort beperkte, eenmalige Google One-promoties aanbieden aan in aanmerking komende gebruikers. Daarbij zal vanaf volgende maand in WhatsApp een banner verschijnen die gebruikers attendeert op de verandering.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Gebruikers van WhatsApp op Android zullen vanaf december 2023 rekening moeten houden met de opslagruimte van hun Google-account wanneer ze back-ups maken van hun chats en media. Als gebruikers hun opslaglimiet bereiken, moeten ze ruimte vrijmaken om de back-ups te hervatten.

Gebruikers kunnen ruimte vrijmaken door items te verwijderen die ze niet nodig hebben, zoals foto’s, video’s of oude chats. Ze kunnen ook een Google One-abonnement nemen om meer cloudopslagruimte te kopen. Deze wijziging is van toepassing op persoonlijke Google-accounts en geldt niet voor Google Workspace-abonnementen.