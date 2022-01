Nieuwe aanwijzingen: WhatsApp back-ups gaat ten koste van opslagruimte Google Drive

Er zijn nieuwe aanwijzingen gevonden voor wijzigingen bij WhatsApp. Bij het maken van een back-up van je WhatsApp geschiedenis, gaat dit binnenkort ten koste van je opslagruimte bij Google Drive.

Je WhatsApp-berichten gaan van opslagruimte af

In oktober werd duidelijk dat de back-ups van je WhatsApp-geschiedenis in de toekomst zomaar weer van je online opslagruimte in Google Drive kan gaan. Nu is het zo dat de back-ups die je maakt met de berichtendienst online worden opgeslagen in je cloud-account van Google Drive. Die ruimte gaat niet af van de totale opslagruimte, zodat je in Drive weer wat ruimte overhoudt voor andere bestanden. Sinds 2018 telt een WhatsApp back-up niet mee in je Google Drive-account.

Dit zal echter gaan veranderen, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten die zijn verschenen, waarbij de broncode van een nieuwe versie de veranderingen uit de doeken doet. Hierbij worden de zinnen “Google Drive backup changing” en “Google Drive limit reached” gebruikt. Het lijkt er voor nu op dat er een maximum ruimte ingesteld zal worden voor gratis back-ups in Google Drive, ga je daar overheen, dan zal dit van je online opslagruimte af gaan. Het is nu niet bekend waar deze limiet op zal liggen.

Overigens is het bij de Apple iPhone altijd al het geval geweest dat je WhatsApp back-up van je iCloud opslag gaat. Wanneer de wijzigingen ingaan, is niet bekend.

Leestip: WhatsApp tip: veel opslagruimte besparen doe je zo