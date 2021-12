WhatsApp laat beheerders van app-groepen berichten van iedereen verwijderen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die binnenkort beschikbaar moet komen voor beheerders van app-groepen. In een WhatsApp groepsgesprek wordt het dan mogelijk dat beheerders berichten van anderen verwijderen.

Groepsbeheerders kunnen verwijderen

De beheerders van chatgroepen op WhatsApp krijgen in de toekomst meer mogelijkheden. Bij groepsgesprekken kunnen zij binnenkort ingrijpen en berichten van andere leden verwijderen uit een gesprek. De functie is opgedoken in de nieuwste bètaversie van de berichtendienst op WhatsApp. Dat betekent dat er momenteel getest wordt met de functie, en deze nog niet direct voor iedereen beschikbaar is.

Indien een bericht door een beheerder weggehaald is, krijgt de verzender van het bericht te zien dat het bericht door een beheerder is verwijderd. Voor nu is hij dus nog in ontwikkeling en is het onduidelijk wanneer WhatsApp de functie voor iedereen beschikbaar stelt. De bron van dit bericht meldt verder dat gebruikers in WhatsApp Desktop (bèta) langer de tijd krijgen om berichten te verwijderen van henzelf. Hierbij wordt een tijd van 7 dagen en 8 uur gehanteerd. Nu is dat nog iets langer dan een uur. Ook van deze functie is onduidelijk wanneer deze voor iedereen beschikbaar komt.