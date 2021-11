WhatsApp komt met nieuw contactenscherm in app

WhatsApp werkt met regelmaat aan nieuwe functies en verbeteringen. Zagen we deze week al de nieuwe desktop-app voor Windows, zien we nu in de Android-app een vernieuwd design voor het contactenscherm. Het oogt allemaal net wat beter en moderner.

Nieuw contactenscherm in WhatsApp

Op de contactinformatiepagina in WhatsApp vind je een overzicht met de profielfoto van de gebruiker, de gedeelde bestanden en vind je verschillende instellingen. Zo kun je hier meldingen dempen, kiezen voor aangepaste meldingen of de media-instellingen beheren. Scrol je wat verder naar beneden dan vind je er de mogelijkheid om het contact te bellen, te videobellen of om een chatbericht te sturen. Nadat eerder al een nieuw ontwerp werd uitgerold voor de WhatsApp Business profielen, is het nu tijd voor alle gebruikers, zo blijkt uit de nieuwste berichten.

In de recente bètaversie krijgen gebruikers het nieuwe contactenscherm te zien. Het geeft een modern uiterlijk mee, en is qua vormgeving nodig veranderd. In plaats van een grote schermbrede profielfoto is deze vervangen door een cirkelvormige foto. Daaronder staat de naam, gevolgd door het telefoonnummer. Eronder vind je direct de knoppen om met diegene te chatten, bellen of videobellen en daaronder staat de status-update. De gedeelde mediabestanden vind je eronder, gevolgd door de verschillende instellingen die je weer per contact kunt aanpassen.

Het nieuwe ontwerp is al terug te vinden in de bètaversie, maar nog niet in de stabiele versie. We vermoeden dat het niet heel lang meer zal duren totdat WhatsApp het nieuwe ontwerp uitrolt naar alle gebruikers.