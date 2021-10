WhatsApp voegt handige nieuwe knop toe voor gesprekken

Berichtendienst WhatsApp komt met een nieuwe feature, in de vorm van een handige knop. Deze wordt zichtbaar bij oproepen via WhatsApp. Wat je ermee kunt, leggen we je uit.

Nieuwe knop voor WhatsApp

In de chat-app van WhatsApp komen we een nieuwe knop tegen. De berichtendienst voegt de mogelijkheid toe om sneller te schakelen naar een eerder gestarte oproep via WhatsApp. Handig, wanneer anderen in een groep al samen een gesprek gestart hebben, en jij je daar later bij aan wilt sluiten.

Het wordt mogelijk om direct vanuit een groep deel te nemen aan een groepsgesprek. Voorheen moest je hiervoor naar het tabblad ‘oproepen’, waarna je je aan kon sluiten bij een groepsgesprek. Vanaf nu is het niet langer meer nodig om in WhatsApp eerst naar dit tabblad te navigeren. De werking van de feature wordt hieronder uitgelicht.