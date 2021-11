WhatsApp werkt aan Community’s: dit kun je ermee

Een nieuwe functie maakt mogelijk zijn debuut in WhatsApp. De ontwikkelaars werken aan WhatsApp Community’s. De eerste beelden hiervan zijn inmiddels opgedoken. Maar wat kun je precies met deze nieuwe feature?

WhatsApp met Community’s

WhatsApp lijkt steeds meer te zien in functionaliteit die we kennen van andere chat-apps. Denk aan de kanalen in Telegram. Een nieuwe functie die nu in ontwikkeling is, is Community’s, waarbij gedacht kan worden een groepen waar beheerders meer controle hebben. Andere groepen kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden in deze groep. Echter is het niet openbaar voor anderen en blijft het dus privé. Als uitleg wordt bijvoorbeeld een onderwijs groep gegeven. Dit is de gezamenlijke groep, de klassen die er deel van uitmaken zijn aparte groepschats. Het blijft voor nu nog best onduidelijk wat WhatsApp met deze functie precies wil bereiken. Dus we hopen binnenkort daar meer informatie over te krijgen.

Zeker is wel dat beheerders ook andere mensen kunnen uitnodigen voor de community. Deze kunnen handmatig toegevoegd worden, maar ook middels een ‘Community Invite Link’ uitgenodigd worden. Die link kan publiekelijk of privé gedeeld worden. Op dit moment is de functie in ontwikkeling en kan er van alles veranderen. Daarbij is onduidelijk wanneer WhatsApp de functie uit wil rollen.