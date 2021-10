Opgepast: WhatsApp-nummer van Rijksoverheid wordt misbruikt

De Rijksoverheid waarschuwt voor misbruik van het WhatsApp-nummer van de Rijksoverheid. Via het officieel bekende nummer hebben kwaadwillende toegang verkregen tot het account van de overheid.

WhatsApp Rijksoverheid gehackt

Het lijkt erop dat kwaadwillende de controle hebben overgenomen van het WhatsApp-account van de Rijksoverheid. Via sociale netwerken waarschuwt de Rijksoverheid voor misbruik via dit nummer. Het telefoonnummer 06 55001400 zou mensen kunnen bellen, waarbij het lijkt alsof de overheid belt, maar in feite een oplichter of ander soort kwaadwillende probeert gegevens te ontfutselen. De Rijksoverheid meldt dat zij nooit via dit telefoonnummer bellen.

Word je gebeld door dit nummer, dan is het advies niet op te nemen, en mocht je dit wel gedaan hebben, dan direct de verbinding te verbreken. De Rijksoverheid meldt verder dat er via dat nummer geen berichten naar je toegezonden worden, zonder dat er eerst contact is opgenomen vanuit iemand zelf. Antwoord hier dus niet op en klink geen links aan. Het is goed mogelijk dat oplichters op deze manier een pagina namaken van de Rijksoverheid, met als doel om gegevens te ontfutselen bij nietsvermoedende burgers.

De tekst van de Rijksoverheid is als volgt;