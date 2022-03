Pas op: SMS’jes over pakketbezorging gaan rond: zo herken je ze

Er gaat een nieuwe vorm rond van oplichting via SMS. In de sms’jes wordt aangegeven dat een pakket onderweg is, of kan worden opgehaald. De berichten zijn er in verschillende vormen en komen van verschillende telefoonnummers.

Pas op voor Pakket-sms’jes

Oplichting, fraude en dergelijke komt op verschillende manieren voor. Niet alleen via e-mail, maar steeds vaker ook via SMS. Dat is nu ook het geval, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp, waarbij we zelf ook verschillende SMS-berichten hebben ontvangen. De berichten in kwestie hebben betrekking op een pakket. Dat bijvoorbeeld zwaar beschadigd is, dat de levering mislukt is, dat het pakket onderweg is, of dat een pakket opgehaald kan worden.

Wat de inhoud ook is, wanneer er goed gekeken wordt naar de tekst, valt op dat dit niet de officiële letters zijn, maar mogelijk een omzeiling kunnen zijn voor de spambox. Daarbij wordt de tekst gevolgd door een (vage) link, waarna de oplichters je geld proberen afhandig te maken. Achter de link kan er sprake zijn van een valse website, of zelfs malware. Het is daarom absoluut af te raden te klikken op de linkjes.

Er zouden sowieso belletjes moeten rinkelen. Het bericht is afkomstig van (willekeurige) 06-nummers, hebben dus de vage link en het ontbreekt aan verdere informatie. Berichten zijn niet persoonlijk geadresseerd, en staat in deze gevallen er ook niet bij van wie deze berichten afkomstig zijn. In ons geval waren de berichten afkomstig van de nummers 06 83426908 en 06 49534621. Op onze smartphone werden de berichten direct onderschept door de spam-beveiliging. Het beste is de berichten gewoon te negeren en te verwijderen.