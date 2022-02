Pas op: 470 apps vol malware maken je geld afhandig – verwijder ze van je toestel

Beveiligingsonderzoekers trekken aan de bel over zogenaamde Dark Herring-malware die is aangetroffen in honderden apps. Deze apps, die gewoon uit de Play Store te downloaden waren, kun je het beste zo snel mogelijk verwijderen van je smartphone.

Apps met Dark Herring-malware

Uit een nieuw onderzoek komt naar voren dat er 470 kwetsbare applicaties zijn gevonden welke de beschikking hadden over de Dark Herring-malware. Deze malware heeft als doel om gebruikers stiekem aan een abonnement te helpen, zonder dat gebruikers dit doorhadden. De (financiële) schade was pas later zichtbaar, omdat deze op de telefoonrekening te zien waren. Hoeveel geld er bij gebruikers afhandig is gemaakt, is niet bekend, wel melden de onderzoekers van Zimperium zLabs dat er al zeker 105 miljoen slachtoffers zijn van over de hele wereld. Het was lang niet altijd duidelijk dat er stiekem een abonnement werd afgesloten. Omdat gebruikers het pas terugzagen op hun telefoonfactuur, kon er onopgemerkt langer gecasht worden door de malware.

De 470 applicaties die de malware in zich hadden, zijn inmiddels door Google uit de Play Store gehaald. Dat betekent niet dat het gevaar helemaal geweken is. Het is zeer aan te raden, dat mocht je één van deze apps geïnstalleerd hebben, deze direct van je telefoon te verwijderen. We hebben een kleine selectie gemaakt met de populairste apps; de volledige lijst is hier te bekijken.