Pas op: malafide DigiD sms’jes gaan rond over teruggave

Er gaat een nieuwe vorm van phishing rond waarbij het vermoeden wordt gewekt dat je een sms krijgt van DigiD. Het gaat om een teruggave die je terug kunt vragen.

Teruggave DigiD sms

Een nieuwe sms gaat rond in Nederland. Iets wat zeker geen zuivere koffie is. Vorig jaar gingen er al sms’jes rond welke uit de naam van DigiD gestuurd werden. Hierbij ging het over de digitale sleutel van DigiD die je zogenaamd moest activeren. Nu gaat het over een teruggave die je aan kunt vragen.

In ons geval ging het om een bericht dat afkomstig was van een Duits telefoonnummer. Het was het telefoonnummer +491634595023. Het is niet ondenkbaar dat het bericht ook rondgaat vanuit andere nummers. De tekst in de sms is als volgt;

[DIGID]: U ontvangt nog een teruggave van 817,38 EUR. Vraag nu uw teruggave aan via: ** link **.

Wanneer je op de link klikt, word je doorgestuurd naar een malafide website, waarbij er persoonlijke gegevens worden gevraagd. Trap hier zeker niet in, hier is niets van waar. Je kunt het beste het sms’je direct verwijderen. DigiD stuurt niet zulke sms’jes en zeker niet met zo’n link voor de zogenaamde teruggave.

Waarschuw je vrienden en familie en deel dit bericht!