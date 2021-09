De 8 beste smartphones tot 400 euro (10/2021)

In DroidApp Koopadvies geven we je een onafhankelijk advies van welke smartphone het beste is, binnen een bepaalde prijsklasse. In dit artikel zetten we de beste smartphones tot 400 euro op een rijtje.

Beste smartphone tot 400 euro

Het aanbod smartphones tot 400 euro is groot; er is heel veel keuze. Maar lang niet elke smartphone scoort op alle vlakken even goed. Heb je maximaal 400 euro te besteden, dan is het goed te weten dat je voor dit geld absoluut hele goede smartphones kunt kopen. Waar moet je op letten en wat zijn de plus- en minpunten? DroidApp zet de beste smartphones onder 400 euro, in willekeurige volgorde op een rij.

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 review was bij ons vooral vol lof over dit toestel. Vrijwel alles aan dit toestel klopt. Een goede accu, razendsnel opladen, prima camera, erg snel en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij ben je drie jaar lang zeker van updates en is er uiteraard ondersteuning voor het 5G-netwerk. We hebben de OnePlus Nord 2 al bestempeld als een uitstekend alternatief voor een high-end smartphone.

Je kunt de OnePlus Nord 2 kopen bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile en Mobiel.

OnePlus Nord 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 398,00 euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro is een rijk uitgeruste smartphone met alle mogelijkheden die je nodig hebt. Dit resulteert in een toestel met 6,67 inch AMOLED-scherm (120Hz) en een Snapdragon 732 chipset. De camera biedt uitgebreide mogelijkheden met de 108 megapixel hoofdsensor. Verder is de Redmi Note 10 Pro uitgerust met een riante 5020 mAh accu met 33W snelladen. De vingerafdrukscanner van de smartphone zit aan de rechterkant van het toestel.

Je kunt de Xiaomi Redmi Note 10 Pro kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, Ben, MediaMarkt en T-Mobile.

Oppo Find X3 Lite

In de categorie tot 400 euro heeft Oppo ook verschillende smartphones. Wij zouden kiezen voor de Oppo Find X3 Lite. Deze smartphone is van alle gemakken voorzien; er is een 6,4 inch AMOLED-scherm, een snelle Snapdragon 765G chipset en 4300 mAh accu. Deze accu kun je met 65W snel opladen. Verder is er een quad-camera met 64MP hoofdsensor en voegt de ColorOS-skin van Oppo extra handige functies toe.

De Oppo Find X3 Lite is te koop bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Mobiel.

Oppo Find X3 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 339,00 euro

Samsung Galaxy A52

In de prijsklasse tot 400 euro vind je bij Samsung de Galaxy A52. Voor een paar tientjes meer heb je de Galaxy A52s. Beide smartphones zijn vrijwel gelijk aan elkaar, alleen heeft de Galaxy A52 een Snapdragon 750G chipset, de A52s een Snapdragon 778G. De verschillen zijn zeer minimaal. In onze Galaxy A52 review hebben we het toestel al uitgebreid besproken. Het heeft een goed updatebeleid, prima accuduur en mooi scherm. Er is een 4500 mAh accu met 25W opladen en een quad-camera met 64MP hoofdlens.

Voor de Samsung Galaxy A52 kun je terecht bij Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel, Amazon en Mobiel.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 395,00 euro

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 398,00 euro

Poco F3

Het (voormalige) dochtermerk van Xiaomi, Poco, heeft in deze prijsklasse de Poco F3. Deze smartphone biedt een 6,67 inch Full-HD+ AMOLED 120Hz scherm en er is een snelle Snapdragon 870 chipset. Je krijgt toegang tot het 5G-netwerk en er is een triple-camera met 48MP hoofdsensor. De 4520 mAh batterij kan met 33W opgeladen worden. Jammer is dat informatie over het updaten verder uitblijft.

De Poco F3 is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Mobiel.

Poco F3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 298,00 euro

Motorola Edge 20 Lite

Vers van de pers en recent uitgebracht in de schappen is de Motorola Edge 20 Lite. Dit toestel mag dan de toevoeging ‘Lite’ hebben, het is een toestel van flinke omvang. De smartphone biedt een Dimensity 720 chipset, een 5000 mAh accu en een triple-camera met 108MP hoofdsensor. Met 8GB RAM-geheugen kan het toestel lekker veel taken tegelijkertijd aan. Verder heeft de Motorola Edge 20 Lite een 6,7 inch OLED-scherm (90Hz) en is er de fijne My UX-skin waaraan je aardig wat kunt personaliseren.

Motorola’s Edge 20 Lite kun je aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Motorola Edge 20 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Xiaomi Mi 11 Lite

Een ander toestel met de toevoeging ‘Lite’ is de Xiaomi Mi 11 Lite, welke we eerder hebben besproken in de Xiaomi Mi 11 Lite review. Deze telefoon biedt een 6,55 inch scherm met Full-HD+ resolutie. Voor een paar tientjes en nog onder de 400 euro, heb je de 5G-versie en profiteer je van de snelle Snapdragon 780G chipset. Er is een triple-camera met 64MP hoofdlens en de 4250 mAh accu kan met 33W worden opgeladen.

De Xiaomi Mi 11 Lite is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Xiaomi Mi 11 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 274,00 euro

OnePlus Nord CE

We bespraken eerder in het overzicht van beste smartphone tot 400 euro al de OnePlus Nord 2, maar de fabrikant heeft ook nog de OnePlus Nord CE 5G. Deze is een paar tientjes goedkoper, en scoorde eerder ook prima in de OnePlus Nord CE review. Er is een Snapdragon 750G chipset, een 4500 mAh accu met 30W laden, een 64MP triple-camera en een 6,43 inch AMOLED 90Hz scherm. Het updatebeleid is prima; 2 jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Wel vonden we de camera net wat minder, was de helderheidssensor wat wispelturig en misten we de alert-slider. Voor net wat meer dan 300 euro heb je aan dit toestel echt een prima smartphone.

Je kunt voor de OnePlus Nord CE terecht bij OnePlus, Belsimpel en Coolblue.

OnePlus Nord CE 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 326,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Nu de grote vraag; welke smartphone moet je kiezen? Zeker is wel; je hoeft echt niet nog dieper in de buidel te tasten voor een goede smartphone; die vind je namelijk zeker voor een bedrag van maximaal 400 euro.

Wil je het beste van alles; dan zouden we gaan voor de OnePlus Nord 2. Voor de beste camera zouden we de Xiaomi Redmi Note 10 Pro of OnePlus Nord 2 kiezen. Het beste updatebeleid krijg je bij de Samsung en de OnePlus.