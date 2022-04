Ministerie waarschuwt voor telefoontjes vanuit ‘Rijksoverheid’: pas op voor oplichting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt melding van oplichting via de telefoon. Er worden momenteel veel mensen gebeld die geattendeerd worden over een mogelijk beveiligingslek.

Telefoontjes van ‘Rijksoverheid’

Een grote groep mensen is in de afgelopen dagen opgebeld, zogenaamd uit naam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoewel het doorgaans altijd wel een Nederlands telefoonnummer is, speelt er na het opnemen een Engelstalig bandje. Hierin wordt gezegd dat er gesproken wordt met ‘Ministry of Justice’, de ‘Dutch Supreme Court’ of ’the National Police’. De ‘reden’ van bellen verschilt. De ene keer is dat omdat je BSN-nummer misbruikt zou worden, er een arrestatiebevel tegen je loopt, of dat ontdekt is dat je onderdeel uitmaakt van criminele activiteiten zoals drugshandel of witwassen.

Eenmaal verder in het gesprek kun je het cijfer 1 toetsen, waarbij je zogenaamd doorverbonden zou worden met een agent. Aan de hand van bepaalde gegevens zou deze je identiteit vast willen stellen, en kan er gevraagd worden geld over te maken naar een rekeningnummer of zelfs een cryptowallet. In feite zijn dit oplichters die op zoek zijn naar slachtoffers. Ze willen je BSN-nummer achterhalen en met voldoende informatie kan de (financiële) schade flink oplopen.

Wanneer je opgebeld wordt door zo’n nummer, is het advies om direct op te hangen. Vaak zijn de (06-) nummers waarmee gebeld wordt, gespooft. Dit betekent dat het lijkt alsof er met dat nummer gebeld wordt, maar in feite zijn dit vaak particuliere nummers, waar de eigenaar van dat nummer doorgaans niets mee te maken heeft.