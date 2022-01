Politie en het OM: extra aandacht voor WhatsApp-fraude

De Nederlandse Politie en het OM vragen deze week om extra aandacht omtrent WhatsApp-fraude. Nog altijd is er een grote groep mensen dat slachtoffer wordt van fraude via de berichtendienst.

Fraude via WhatsApp

Deze week wordt door het Openbaar Ministerie van Oost-Brabant en de Politie extra aandacht gevraagd voor fraude via WhatsApp. De berichtendienst wordt vaak gebruikt voor fraude, zoals oplichting. Criminelen blijven proberen om via de dienst de ontvanger op te lichten en geld stelen. Volgens een schatting worden jaarlijks tienduizenden mensen benaderd om aan ‘een vriend, familielid of een bekende’ geld over te maken. Hij of zij verstuurt dan vaak een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. Ook komen veel berichten voorbij waarin ‘de bekende’ geen betaling kan doen, zijn telefoon is verloren, van telefoon is gewisseld of papieren kwijt is. Een bekend bericht is de fraude met het bericht dat de verzender een nieuw nummer heeft.

Volgens het Openbaar Ministerie en de Politie gebeurt het met grote regelmaat dat goedwillende slachtoffers in het verhaal van de oplichter trappen, en zo geld overmaken naar de crimineel. Daarbij doet lang niet iedereen melding of aangifte bij de politie, vaak omdat mensen zich ervoor schamen. Uit meerdere onderzoeken van de politie blijkt dat vaak de oplichters, ronselaars en organisatoren niet gevonden worden, maar ze vrijwel altijd wel uitkomen bij de geldezels; mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen voor de criminelen. Ook zij maken zich schuldig aan een strafbaar feit met vergaande gevolgen.

Blijf dus altijd alert op fraude, ook via WhatsApp al lijkt dat soms zo onschuldig.