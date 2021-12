WhatsApp krijgt nieuwe mogelijkheden voor verwijderen van berichten

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het meer controle- en privacy-opties rondom verdwijnende berichten gaat toevoegen aan de dienst. Eerder werd het al mogelijk gemaakt om berichten te verwijderen nadat ze zijn verzonden, maar de mogelijkheden waren hierbij beperkt.

WhatsApp met meer opties verwijderen berichten

Berichtendienst WhatsApp heeft bekend gemaakt dat er meer opties beschikbaar komen rondom het verwijderen van berichten. WhatsApp spreekt over nieuwe controle- en privacy-opties. Je krijgt als gebruiker meer opties tot je beschikking waarmee je aan kunt geven hoelang berichten bewaard blijven.

Sinds een tijdje is het in WhatsApp mogelijk om na een bepaalde tijd automatisch berichten te verwijderen. Dit moet door gebruikers per chat zelf ingesteld worden. Dat wordt nu anders. Gebruikers kunnen instellen dat bij alle chats de berichten na een bepaalde tijd automatisch verwijderd worden. Over die tijd gesproken, standaard worden berichten nu, met de functie ingeschakeld, na een week gewist. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om de termijn aan te passen naar 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Wanneer je hebt gekozen om standaard verdwijnende berichten in te schakelen, wordt de ander hierover geïnformeerd dat je hiervoor hebt gekozen. Overigens kun je nog per chat aangeven dat berichten niet gewist worden. De functionaliteit komt binnenkort voor iedereen beschikbaar.