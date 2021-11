WhatsApp laat je vanaf nu eigen stickers maken in Web- en Desktop-app: zo werkt het

WhatsApp maakt het mogelijk voor gebruikers om hun eigen stickers te maken. Sinds drie jaar kun je stickers sturen in WhatsApp, maar ze zelf maken was een omslachtig gedoe. WhatsApp biedt de mogelijkheid nu aan in de desktop- en web-app.

Stickers maken in WhatsApp

Het zelf maken van stickers in WhatsApp is niet beschikbaar in WhatsApp op je smartphone. Wel kun je hiervoor een andere tool gebruiken. Denk aan de app Create Stickers die dit mogelijk maakt. Nu is de eerste stap gezet dat WhatsApp je deze mogelijkheid zelf aanbiedt. Hiervoor moet je op dit moment zijn bij de desktop- of web-app van WhatsApp, en wel de bètaversie. Vanaf nu kun je daar op de paperclip klikken, kiezen voor sticker, en aan de slag gaan met het zelf ontwerpen van een sticker voor in WhatsApp. Deze kun je dan direct delen in een chat, en vervolgens op een later moment nog een keer gebruiken.

Bij het maken van een foto begin je direct met het importeren van een foto die op de computer staat. Vervolgens kun je met de schaar een uitsnede maken. Bijvoorbeeld van een auto, een voorwerp, dier, persoon of iets anders. Op deze manier vervalt de achtergrond zodat het onderwerp centraal staat. Deze kun je vervolgens uitknippen en opleuken met een emoji, effecten, of een andere sticker. Geanimeerde stickers worden daarbij niet ondersteund; deze blijven vooralsnog stilstaan. Verder kun je tekst toevoegen, hem draaien, croppen of erop tekenen. Ben je klaar, dan kun je hem verzenden.

Zoals gezegd is de functie vanaf nu beschikbaar in de bèta van WhatsApp Web en Desktop. Je dient je hiervoor apart aan te melden. In de toekomst zal de functionaliteit voor iedereen beschikbaar komen. We vermoeden dat op termijn in de mobiele app deze functie ook beschikbaar komt.