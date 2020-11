WhatsApp geeft meer uitleg over ‘berichten met vervaldatum’: minder tof dan verwacht

WhatsApp is bezig met het realiseren van een nieuwe functie. Het moet mogelijk worden om berichten na een tijdje automatisch te verwijderen voor de ander, middels ‘berichten met vervaldatum’. Maar deze functie lijkt toch minder nuttig te zijn dan verwacht.

WhatsApp berichten met vervaldatum

Sinds een tijd gaan er al signalen rond dat WhatsApp werkt aan een functie waarmee het mogelijk wordt om berichten te verwijderen. Dit moet dan na een tijd, automatisch gebeuren, zoals we al een tijd kennen van bijvoorbeeld chat-app Telegram. Nu lijkt de introductie van de ‘berichten met vervaldatum’ eindelijk ook bij WhatsApp aanstaande te zijn.

Op de website van WhatsApp is een FAQ-pagina online gegaan met meer informatie over de functie. Zo krijgen we al wat meer informatie over wat we kunnen verwachten. Je kunt de functie ‘berichten met vervaldatum’ zelf inschakelen. Wanneer de functie ingeschakeld is, worden berichten automatisch na 7 dagen verwijderd uit de chat. Het geldt dan niet voor berichten die voor het instellen van de functie, gestuurd zijn. In een één-op-één gesprek kan eenieder de functionaliteit activeren, bij een groepsgesprek alleen de beheerder.

WhatsApp geeft de volgende uitleg over de werking van ‘berichten met vervaldatum’.

Als een gebruiker WhatsApp niet opent in deze periode van zeven dagen, verdwijnt het bericht. De voorvertoning van het bericht kan echter nog steeds in meldingen weergegeven worden totdat WhatsApp wordt geopend.

Als je een bericht beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht geciteerd. Als je een bericht met vervaldatum beantwoordt, kan de geciteerde tekst langer dan zeven dagen in de chat blijven.

Als een bericht met vervaldatum wordt doorgestuurd naar een chat waarin berichten met vervaldatum is uitgeschakeld, zal het bericht niet verdwijnen in de doorgestuurde chat.

Als een gebruiker een back-up maakt voordat het bericht verdwijnt, wordt het bericht met vervaldatum toegevoegd aan de back-up. Berichten met vervaldatum worden verwijderd wanneer een gebruiker de back-up herstelt.

Het is dus niet mogelijk om zelf een vervaldatum in te stellen, dit staat standaard op zeven dagen. Daarnaast kan een bericht dat verwijderd wordt altijd nog doorgestuurd worden in die zeven dagen, of er kan een schermafbeelding van gemaakt worden. Ook kan de tekst gekopieerd worden of ervan een foto genomen worden. WhatsApp raadt aan de functie alleen te gebruiken bij mensen die je vertrouwt, vanwege bovenstaande redenen.

Overigens; mediabestanden die je ontvangt, wordt standaard naar de telefoon gedownload. Als het gaat om een bericht met vervaldatum, verdwijnt de media uit de chat, maar blijft deze bewaard op de telefoon als automatisch downloaden is ingeschakeld.

De functie is op moment van schrijven nog niet beschikbaar. Dat zal op korte termijn gaan gebeuren. Het inschakelen (of uitschakelen) van de functie kan als volgt; open een chatgesprek, druk op de naam van het contact, tik op ‘berichten met vervaldatum’ en vervolgens kun je de functie in- of uitschakelen.

