Video- en spraakoproepen komen naar WhatsApp Web: screenshots

WhatsApp is op verschillende gebieden nog niet zover als haar concurrenten, maar het team van ontwikkelaars zit niet stil. Binnenkort kunnen we uitbreiding verwachten voor WhatsApp Web. We krijgen zicht op spraak- en video-oproepen.

Spraak- en video-oproepen in WhatsApp Web

Het is via de app van WhatsApp al langer mogelijk om met anderen te bellen via de chat-app. Dit kan zowel via spraak, als via video. Deze ondersteuning is er echter nog niet voor de desktop-app van WhatsApp; zoals WhatsApp Desktop en WhatsApp Web. Dat gaat echter veranderen.

In de code van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden dat de introductie van de functie aanstaande is. In de komende weken moet de functie voor iedereen beschikbaar komen. De nieuwe interface die uitgerold gaat worden bevat nieuwe icoontjes voor gesprekken, samen met een scherm voor een inkomende oproep en een scherm om de oproepen in te beheren.

Fijn aan de uitrol van de video- en spraakoproepen in WhatsApp Web is dat er ondersteuning is voor groepen, zodat je met meerdere tegelijk kunt communiceren. Het is onbekend wanneer WhatsApp het bellen precies uitrolt, maar dit zal in de komende weken moeten gaan gebeuren.