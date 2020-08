WhatsApp komt met geheugenbeheerder en vernieuwd deelmenu

Er staan verbeteringen klaar voor de Android-app van WhatsApp. Gebruikers krijgen in de toekomst een nieuw deelmenu voorgeschoteld, samen met verbeteringen in de weergave van de dataopslag.

Verbeteringen voor WhatsApp

WhatsApp lijkt te werken aan een nieuw deelmenu voor de Android-app. Deze is te bereiken door op de paperclip te drukken, in het tekstveld. In de toekomst moet de stijl voor de pictogrammen meer gelijk getrokken worden en kiest daardoor voor een nieuwe stijl. Deze wordt vanaf nu getest in de beta-versie, en het kan zomaar zijn dat in de definitieve versie nog wat aanpassingen gedaan worden.

Geheugenbeheer

Wabetainfo meldt verder dat er veranderingen aan zitten te komen voor de weergave van het geheugenverbruik. Het gaat om de opslagruimte van WhatsApp-bestanden op je telefoon. Niet alleen geeft het inzicht in wat het meeste geheugen vreet van WhatsApp, ook biedt het verschillende tools aan.

Je krijgt te zien wat de grote bestanden zijn, samen met doorgestuurde en dubbele bestanden. WhatsApp kan je ook helpen met een ‘aanbevolen schoonmaak’, waarbij het helpt om overbodige bestanden van de smartphone te verwijderen.