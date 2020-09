WhatsApp werkt aan automatisch verdwijnende media zoals Instagram

WhatsApp werkt aan een nieuwe feature waarbij media automatisch verwijdert wordt na een tijdje. De functie is nu opgedoken in screenshots.

WhatsApp met automatisch verdwijnende media

Bij Instagram en Telegram kennen we het al lange tijd; je stuurt mediabestanden naar een ander, die na een tijdje automatisch gewist worden. WhatsApp lijkt nu ook te werken aan deze feature, zo wordt duidelijk uit het installatiebestand van de nieuwste beta-versie. Het gaat om een functie die nog niet te gebruiken is, maar dus al wel achter de schermen getest wordt.

Bij het versturen van een mediabestand, zoals een foto, video of GIF kan op op het ‘automatisch verwijderen’-icoontje gedrukt worden. Dan wordt de functie ingeschakeld. Na het bekijken ervan wordt het beeld verwijderd. Je kunt (nog) geen timer instellen. In de chat zie je vervolgens niet dat een bericht verwijderd is, maar wordt het bericht daadwerkelijk uit de chat gehaald.

Zoals gezegd wordt de functie nu getest, het is niet bekend wanneer deze breed beschikbaar komt.