WhatsApp-fraude verviervoudigd dit jaar: dit moet je weten

Dit jaar is het aantal meldingen van fraude via WhatsApp explosief gestegen. Oplichters gaan geraffineerd te werk en doen zich vaak voor als een familielid. De noodklok wordt geluid.

WhatsApp-fraude gestegen

Het aantal gevallen waarbij er fraude wordt gepleegd via WhatsApp is dit jaar al viermaal hoger dan over het jaar 2019, dat meldt het AD op basis van informatie van de Fraudehelpdesk. Volgens de meldingen van de Fraudehelpdesk zijn er tot 1 oktober 1154 mensen opgelicht op deze manier en kwamen er bijna 10.000 meldingen binnen. Hierbij zou het gaan om een bedrag van totaal 3,3 miljoen euro. Volgens de Fraudehelpdesk zijn vooral ouderen boven de 55 jaar de dupe. In sommige gevallen konden oplichters toegang krijgen tot het WhatsApp-account.

De berichten die de laatste tijd enorm vaak rondgaan is het bericht waarin de oplichter zich voordoet als een familielid. Denk aan bijvoorbeeld ‘Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. De oude kun je verwijderen’. Hierbij gebruiken ze ook een profielfoto van de zogenaamde zoon of dochter, en vervolgens proberen ze hun slag te slaan. Het gaat dan over dat ze in nood zitten en snel geld nodig hebben.

Volgens de Fraudehelpdesk gaan oplichters nog meer geraffineerd te werk dan eerder. Er zijn gevallen bekend waarbij de stem van de zogenaamde verzender wordt opgenomen. Hierbij zegt de fraudeur niks, waardoor er iets in de zin van “hallo, hoort u mij” wordt gezegd. Dit geluidsfragment wordt vervolgens gebruikt als een slachtoffer het ‘nieuwe nummer van het familielid’ probeert te bellen. Dit om het zoveel mogelijk echt over te laten komen. Bijvoorbeeld ouders kunnen dan sneller geneigd zijn om te denken dat het juist wel in de haak is.

Door het gebruik van social media kan de fraudeur zich al goed inlezen en zo heel geloofwaardig overkomen. Wat je gedaan hebt, wat je hobby’s zijn, wie je familie is en ga zo maar door. Soms wordt ook een link gedeeld via een SMS of WhatsApp. Deze leidt naar een kwaadaardige website. Daarnaast krijgen fraudeurs soms toegang tot het WhatsApp-account van het slachtoffer. Dit gaat via de verificatiecode van WhatsApp. Deze moet je ook absoluut nooit delen.

