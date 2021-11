WhatsApp stopt ondersteuning oudere versies; werkt op minder smartphones

Heb je een wat oudere iPhone of een wat meer gedateerd Android-toestel, dan kan het zomaar zijn dat WhatsApp niet meer werkt. De berichtendienst heeft de ondersteuning voor oudere versies gestopt.

WhatsApp werkt mogelijk niet meer

Zoals eerder door WhatsApp werd aangekondigd, kan het zijn dat WhatsApp niet meer werkt op een ouder toestel. Per vandaag, 1 november 2021, stopt de berichtendienst met het ondersteunen van oudere Android- en iOS-versies. Dit betekent dat je geen berichten meer kunt sturen of ontvangen met deze versie.

Voor Android-toestellen is het nu nodig dat deze op Android 4.1 Jelly Bean of hoger moeten draaien om gebruik te maken van WhatsApp. Bij Apple is dit iOS 10 en hoger. Dit betekent dat je minimaal een iPhone 5 nodig hebt voor de chatdienst. De iPhone 4 en iPhone 4S worden niet langer meer ondersteund.

Er wordt aangeraden om over te stappen naar een nieuwe smartphone met een recentere Android-versie. We raden dit sowieso aan, ook in het kader van de (online) veiligheid. Mocht je nog op zoek zijn naar een nieuw toestel, dan kunnen we je helpen met kiezen, dankzij ons handige, onafhankelijke DroidApp Koopadvies, waarin we de beste smartphones tot 400 euro op een rij zetten.