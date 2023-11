WhatsApp gaat zoekfunctie verbeteren met zoeken op datum

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die we binnenkort terug gaan zien in de app. De zoekfunctie laat je snel zoeken op datum.

Zoeken op datum in WhatsApp

Wanneer je een rijke chatgeschiedenis hebt, dan kan het zoeken naar een specifiek bericht een flinke uitdaging zijn. Er wordt door WhatsApp nu gewerkt aan een verbetering voor de app, waarbij de zoekfunctie wordt uitgebreid met een mogelijkheid om te filteren op de datum. Dit moet het zoeken weer een stukje gemakkelijker maken.

Op de verschenen screenshots is te zien dat in de zoekbalk een agenda-icoontje is te zien. Daarmee open je de kalenderweergave, waarna je berichten kunt zoeken op een speciale data. Het wordt helaas niet mogelijk om juist tussen twee ingestelde data te zoeken.

De functie komt in de toekomst naar WhatsApp. Wanneer dit gaat gebeuren is vooralsnog niet bekend.