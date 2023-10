WhatsApp werkt aan zelfvernietigende spraakberichten

WhatsApp test een nieuwe functie, waarover nu berichten naar buiten komen. Het moet mogelijk worden om zelfvernietigende spraakberichten te sturen. Deze verdwijnen dus na een tijdje uit de chat.

WhatsApp test zelfvernietigende spraakberichten

WhatsApp test een nieuwe functie voor ‘zelfvernietigende’ spraakberichten. Deze functie bestaat al voor foto’s en video’s, maar is nu ook beschikbaar voor spraakberichten. Media die met deze functie worden verzonden, verdwijnen na één keer bekijken of na 14 dagen. Ze kunnen niet worden opgeslagen of doorgestuurd. De functie dient ter bescherming van de privacy. Sommige bètatesters kunnen de functie al gebruiken, maar het is onbekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt.

Om een ‘zelfvernietigende’ spraakbericht te verzenden, moet je de functie inschakelen in de WhatsApp-instellingen. Vervolgens kun je een spraakbericht opnemen zoals je normaal zou doen. Als je het bericht hebt opgenomen, kun je kiezen of het na één keer bekijken of na 14 dagen moet verdwijnen. De ontvanger van het bericht kan het bericht alleen beluisteren als de functie is ingeschakeld. Als de zelfvernietiging is uitgeschakeld, kan het bericht worden opgeslagen of doorgestuurd.

De functie voor ‘zelfvernietigende’ spraakberichten biedt gebruikers meer controle over hun privacy. Zo kunnen ze voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. De functie is ook handig voor het verzenden van berichten die je later niet meer wilt bewaren. Zo kun je bijvoorbeeld een boodschap verzenden die je alleen wilt dat de ontvanger hoort op het moment dat je hem verzendt.