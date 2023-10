Steeds meer gebruikers klagen over spam in WhatsApp

WhatsApp is een berichtendienst die door vele mensen gebruikt wordt. Dat weten oplichters ook, en die hebben steeds vaker de weg gevonden naar WhatsApp. Steeds vaker klagen gebruikers over spam in WhatsApp. Wat kun je er tegen doen?

Spam in WhatsApp

Het lijkt een steeds vervelender probleem te zijn voor veel gebruikers van WhatsApp. Steeds vaker duiken ongewenste berichten op in de inbox van gebruikers. Ook op de redactie hier valt het duidelijk op. We krijgen daarnaast de laatste tijd steeds vaker berichten van gebruikers die lastiggevallen worden met berichten van oplichters.

Het eerste bericht begint doorgaans onschuldig. Zo begint één van de berichten met de tekst; “Hallo goedendag! Hoe gaat het ermee? Is dit een goed moment om met u te praten?”. In vrijwel alle gevallen die tot nu toe bekend zijn worden de berichten verstuurd vanaf een buitenlands nummer. Daarbij wordt ook met regelmaat een bedrijfsaccount gebruikt.

WhatsApp geeft vaak de melding dat de persoon in kwestie niet opgeslagen is op de telefoon. Vanuit deze melding kun je het contact direct opslaan in je contacten, of kun je hem of haar direct blokkeren. Dat is ook wat je het beste kunt doen; blokkeren. Je kunt ook een persoon blokkeren door op het contact te klikken, en daar te kiezen voor blokkeren.

Het contact begint vaak onschuldig. Echter gaat het hier om oplichting en zal je langzaam maar zeker meegenomen worden in een zielig verhaal, danwel de vraag om een link te openen, waarna met verkeerde acties de oplichters hun gang kunnen gaan.