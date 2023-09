WhatsApp krijgt grote metamorfose met nieuw design

Een grote update wordt voorbereid voor WhatsApp. De berichtendienst komt in het nieuws met een nieuw ontwerp voor de applicatie. We zien de nieuwe versie nu als testversie.

WhatsApp met nieuw ontwerp

Een nieuw ontwerp wordt voorbereid voor WhatsApp. Eerder doken al screenshots en berichten op dat er door het team van ontwikkelaars gewerkt wordt aan een nieuw ontwerp. Nu met de laatste bètaversie lijken de puntjes steeds meer op de ‘i’ gezet te worden, want het geheel lijkt nu voor het grootste deel af.

Met het nieuwe ontwerp van WhatsApp is er gewerkt aan verschillende aanpassingen. De bovenste balken zijn niet langer meer groen, maar kleurloos. Onderin beeld zien we een vernieuwde zwevende actieknop en ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de icoontjes die gebruikt worden. De onderste balk is in de donkere modus wat lichter grijs dan de rest van de interface, waarmee deze balk wat meer gescheiden blijft met de rest.

De screenshots die we nu zien van het nieuwe ontwerp, zijn afkomstig van WAbetainfo. Zij laten precies zien wat we kunnen verwachten van de update. Niet alleen voor Android wordt gewerkt aan een nieuwe interface, de Apple iOS applicatie zal ook onder handen genomen worden.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe update naar alle gebruikers wordt uitgerold. Voor nu bevindt zich het nieuwe design nog in de bètaversie.