WhatsApp werkt aan integratie van andere chat-apps

Europese regelgeving vereist dat grote chat-apps interoperabel zijn, wat betekent dat gebruikers van verschillende apps met elkaar kunnen communiceren. Hoewel sommige diensten, zoals Apple’s iMessage, zich verzetten tegen deze regel, is WhatsApp al begonnen met het opzetten van ondersteuning voor berichten van andere chat-apps.

WhatsApp krijgt integratie voor andere apps

De nieuwe regelgeving, de Digital Markets Act (DMA), is bedoeld om de macht van grote technologiebedrijven te beperken. Een van de doelstellingen van de DMA is om gebruikers meer keuze te geven bij het gebruik van chat-apps.

WhatsApp is de populairste berichten-app ter wereld, met meer dan 2 miljard actieve gebruikers. De app is eigendom van Meta, een van de bedrijven die onder de DMA valt.

WABetainfo heeft ontdekt dat de app al werkt aan ondersteuning voor berichten van andere chat-apps. De functie is te zien in de v2.23.19.8-update voor Android. De functie biedt een speciaal gedeelte binnen de WhatsApp-app voor berichten van andere apps. Het is nog niet duidelijk hoe berichten van andere apps eruit zullen zien in WhatsApp of hoe gebruikers berichten tussen apps kunnen instellen.

Er zijn nog veel andere vragen die moeten worden beantwoord, zoals hoe dit de encryptie van WhatsApp zal beïnvloeden, welke apps daadwerkelijk zullen worden ondersteund en of deze functie ook buiten de EU beschikbaar zal zijn. Hoewel er nog veel onduidelijk is, is het een positieve ontwikkeling dat WhatsApp al aan de slag gaat met de implementatie van deze nieuwe regelgeving. Het zou gebruikers een grotere keuzevrijheid kunnen bieden en de concurrentie tussen chat-apps kunnen vergroten.