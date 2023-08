WhatsApp krijgt nieuwe vormen van tekstopmaak

Eindelijk is het zover; je kunt binnenkort in WhatsApp aan de slag met de tekstopmaak. Bulletpoints, quotes en meer worden mogelijk gemaakt in het tekstvenster van WhatsApp.

WhatsApp met meer tekstopmaak

Het is al mogelijk in WhatsApp om teksten dikgedrukt, schuin of doorstreept neer te zetten. Daar moeten binnenkort nieuwe mogelijkheden bijkomen. Dit blijkt uit nieuwe informatie waarover Wabetainfo schrijft. Zij delen onderstaande screenshot waarin we de nieuwe manieren van tekstopmaak zien.

Gebruikers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om berichten te voorzien van bulletpoints (ofwel puntjes als opsomming), een quote blok en tekst als code. In dat laatste geval gaat het niet om enkel het Monospace lettertype, maar wordt ook de achtergrondkleur licht veranderd. Andere vormen van tekstopmaak, zoals numerieke opsomming lijkt nog niet aanwezig te zijn. Wel wordt door WhatsApp nog gewerkt aan een optie waarmee gebruikers onderschriften bij foto’s achteraf kunnen bewerken. Het bewerken van berichten in WhatsApp zelf is sinds deze zomer mogelijk.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe functies beschikbaar stelt.