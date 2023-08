WhatsApp gaat ondersteuning toevoegen voor scherm delen

Het wordt binnenkort mogelijk gemaakt om het scherm te delen in WhatsApp. Het bestaan van de functie wordt officieel bevestigd door Mark Zuckerberg van moederbedrijf Meta.

Scherm delen in WhatsApp

WhatsApp werkt aan een functie waarmee je tijdens een videogesprek je scherm kunt delen. Eind mei gingen de berichten hierover al rond. Nu wordt min of meer bevestigd dat de functie eraan zit te komen. Dit kan het scherm zijn van je smartphone, maar bijvoorbeeld ook van je computer. Het is een functie die we bijvoorbeeld ook al kennen uit Google Meet en uit natuurlijk Zoom. WhatsApp krijgt deze functie ook en dit kan handig zijn om samen te werken met iemand anders, of juist voor hulp als je ergens niet uitkomt. Verder moet het van toegevoegde waarde zijn als je een presentatie geeft.

WhatsApp zal hetgeen dat je deelt voorzien van end-to-end encryptie. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, is niet bekend. Het lijkt erop dat dit niet lang meer zal duren.