WhatsApp komt met functie om live je scherm te delen

Het houdt niet op met de nieuwe functies die WhatsApp beschikbaar stelt. Gebruikers van de chat-app krijgen de mogelijkheid om je scherm te delen met iemand anders. Handig om bijvoorbeeld iets uit te leggen of om ergens bij mee te kijken.

Scherm delen in WhatsApp

WhatsApp blijft inzetten op het verbeteren van de spraak- en video-oproepen. Gebruikers krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun scherm te delen met de ander. De functie is toegevoegd aan Android-versie 2.23.11.19, welke als eerst beschikbaar is in het bètakanaal. Ondanks dat ziet niet iedere bètagebruikers de functie terug. Dat WhatsApp hieraan werkt, betekent wel dat we binnenkort allemaal de functionaliteit kunnen gebruiken.

Het delen van je scherm kan handig zijn om bijvoorbeeld met iemand mee te kijken, bijvoorbeeld iemand die ergens niet uitkomt met zijn of haar telefoon. Ook kun je bepaalde dingen voordoen of meekijken om een andere reden. Het is niet mogelijk om het scherm via schermdeling bij de ander te bedienen, dat heb je dus nog steeds zelf in de hand. De nieuwe functie is bij een video-oproep te herkennen aan het icoontje voor het delen van het scherm. Het is goed mogelijk dat de functionaliteit niet werkt op toestellen met een oude Android-versie.

Onbekend is wanneer WhatsApp de nieuwe functie uitrolt naar de gebruikers. De berichtendienst krijgt nog veel meer nieuwe functies, zoals gebruikersnamen en chatvergrendeling. De berichten daarover hebben we hieronder voor je neergezet in de gerelateerde berichten.