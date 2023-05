WhatsApp gaat meer grote, geanimeerde emoji’s toevoegen

WhatsApp gaat Telegram achterna en komt met grote, geanimeerde emoji’s. Nu wordt in WhatsApp enkel nog het hart groot getoond, maar dit gaat veranderen en wordt uitgebreid met nog meer emoticons.

WhatsApp krijgt geanimeerde emoji’s

Dankzij informatie van WAbetainfo komen we meer informatie over de veranderingen die doorgevoerd worden in WhatsApp. Gebruikers kunnen binnenkort grotere en geanimeerde emoji’s tegenkomen. Wanneer je nu een losse emoticon stuurt, wordt deze zonder poespas verstuurd. In Telegram worden los gestuurde emoticons anders verzonden. Deze worden namelijk groot weergegeven en geanimeerd getoond. Dat lijkt nu ook bij WhatsApp te gaan gebeuren.

De functie zal binnenkort toegevoegd worden aan de WhatsApp Desktop bèta. Hierin zullen we zes geanimeerde emoji’s gaan zien. Het rode hart wordt al geanimeerd als deze gestuurd wordt, maar daar komen binnenkort nog andere bij. Denk aan de smiley die huilt van het lachen, het huilende gezicht, of degene met het verblufte of verdrietige gezicht. Een voorbeeld ervan vind je hierboven.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe geanimeerde emoji’s definitief toevoegt aan de app. Eerst zal de functionaliteit in de bètaversies toegevoegd worden. Onlangs werd de berichtendienst uitgebreid met chatvergrendeling. Ook kun je nu berichten naar jezelf sturen.