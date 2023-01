WhatsApp laat je vanaf nu berichten naar jezelf sturen: zo werkt het

WhatsApp laat je vanaf nu berichten naar jezelf sturen. Eerder al werd de functie aangekondigd, maar vanaf nu kun je het ook daadwerkelijk gebruiken. Een handige toevoeging voor velen, want je kunt zo bijvoorbeeld WhatsApp als notitie-app gebruiken, of een foto met jezelf delen.

WhatsAppen met jezelf

Een nieuwe server-side update is uitgerold voor berichtendienst WhatsApp. In de nieuwste versie, waarvoor je dus zelf niets hoeft te downloaden, is het mogelijk om met jezelf te WhatsAppen. Opvallend is dat eind november de functie al werd aangekondigd door WhatsApp, maar toch heeft het zo’n twee maanden moeten duren totdat de functie bij iedereen beschikbaar is. De functie om een WhatsApp naar jezelf te sturen kan in verschillende omstandigheden handig zijn. Denk voor het opslaan van een notitie, maar ook voor het delen van een foto die je later snel wilt terugvinden.

Als je een bericht naar jezelf wilt sturen, dan doe je dit heel gemakkelijk. In WhatsApp tik je op het icoontje, waarmee je altijd een nieuw bericht opstelt, onderin beeld. Vervolgens zie je bovenaan in de contactenlijst je eigen telefoonnummer staan met daarachter ‘(u)’. Wanneer je hierop tikt, opent een nieuw venster waarmee je een bericht kunt opstellen. Deze wordt vanzelfsprekend direct afgeleverd en verschijnt tussen je andere berichten. Wil je nog sneller toegang tot je eigen berichten, dan kun je de chat in het overzicht ingedrukt houden, waarna je op de prikker tikt, waarmee een bericht bovenaan komt te staan.

Stappenplan samengevat

Open WhatsApp

Tik onderin op het chat-icoontje

Het contacten-scherm opent, kies hier je eigen telefoonnummer, welke bovenin wordt getoond

Stel het bericht op, en druk op verzenden

WhatsApp laat weten dat de nieuwe functie ervoor zorgt dat je dus berichten naar jezelf kunt sturen. Deze berichten zijn ook zichtbaar in je WhatsApp Web- of WhatsApp Desktop-omgeving. Berichten die je aan jezelf stuurt, worden voorzien van een beveiliging middels end-to-end encryptie.