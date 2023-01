WhatsApp komt met nieuwe migratie-optie voor Android

In de nieuwe versie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe manier van back-uppen en het terugzetten van je gespreksgeschiedenis. De functie wordt getest voor Android en maakt cloud back-up overbodig.

WhatsApp met nieuwe migratie-optie

Een nieuwe migratie-optie in WhatsApp maakt het mogelijk om makkelijker de gespreksgeschiedenis over te hevelen naar een ander Android-apparaat. Wanneer je nu van het ene naar het andere apparaat de geschiedenis en mediabestanden wilt overhevelen, maak je gebruik van de back-up in Google Drive. Dit werkt prima, maar mogelijk komt er een optie aan die het overzetten van bestanden nog makkelijker moet maken. Het gaat dan om een functie van Android naar Android, dus de iOS-versie van WhatsApp staat hier buiten.

Met de nieuwe optie zou het niet langer zo hoeven zijn om aan de slag te gaan met Google Drive. Als we afgaan op de informatie uit de screenshot, dan blijft de cloud back-up gewoon bestaan. Het is niet bekend wanneer WhatsApp de functionaliteit breed beschikbaar stelt voor de gebruikers. Ook de precieze werking is nog niet helemaal duidelijk.