WhatsApp laat je verwijderde berichten weer (kort) terughalen

In WhatsApp heb je sinds een tijd de mogelijkheid om een bericht te verwijderen. Weg is weg, tot nu. WhatsApp laat je verwijderde berichten weer terughalen om het deleten ongedaan te maken. Je moet er wel snel bij zijn.

WhatsApp berichten toch niet verwijderen

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het een nieuwe functie toevoegt aan de applicatie. De berichtendienst laat je sinds 2017 chatberichten voor anderen verwijderen. De ander ziet dan niet wat je hebt gestuurd, maar wel dat je wat hebt gestuurd. Bij het verwijderen van een bericht kun je ervoor kiezen om deze alleen voor jezelf te verwijderen, of deze ook te verwijderen voor iemand anders, of alle andere deelnemers in een groep.

Vanaf nu wordt het mogelijk om berichten die je hebt verwijderd, terug te halen, met de ongedaan-maak-knop. Deze verschijnt in de melding wanneer je een bericht hebt verwijderd. Je moet er dan wel snel bij zijn, want je hebt hiervoor slechts vijf seconden de tijd. Deze functie moet vooral van pas komen als je een bericht per ongeluk alleen voor jezelf hebt verwijderd, maar eigenlijk voor iedereen wilde verwijderen. De functie wordt vanaf nu uitgerold naar de gebruikers, maar het kan even duren totdat iedereen de functionaliteit aangeboden krijgt.