WhatsApp stopt vanaf 2023 te werken op tientallen toestellen

Om de zoveel tijd stopt WhatsApp met het werken op eerder uitgebrachte toestellen. Je kunt immers een dienst niet voor eeuwig onderhouden. Dat is nu het geval voor tientallen verschillende smartphones, zowel op Android als op iOS.

WhatsApp stopt op sommige toestellen

Vanaf 1 januari 2023 stopt WhatsApp met werken op toestellen die al even geleden uitgebracht zijn. Het gaat om verouderde toestellen die mogelijk al even onder het stof liggen, maar het kan ook zijn dat je nog prima tevreden bent met het oude toestel. Toch kan het zomaar zijn dat er wat gaat veranderen. WhatsApp laat weten dat het stopt met de ondersteuning van in totaal 47 modellen. Dit zijn zowel toestellen die draaien op Android als op Apple iOS. Dit is nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en ook om de nieuwste functies aan te kunnen bieden.

WhatsApp geeft aan dat de apparaten en de software regelmatig veranderen. Hierdoor wordt met regelmaat gekeken welke apparaten en besturingssystemen nog bijgehouden worden met updates. Eerder uitgebrachte toestellen hebben vaak niet de laatste beveiligingsupdates of missen functionaliteit die nodig is om WhatsApp draaiende te houden.

Nu is door de berichtendienst gekeken welke toestellen nog maar weinig gebruikt worden, en waarvan de software (erg) verouderd is. In het lijstje van toestellen die niet meer ondersteund worden, zien we verschillende devices. Waaronder de Apple iPhone 5 en iPhone 5C, de HTC Desire 500, verschillende toestellen van Huawei en ook bij LG komen we een aantal modellen tegen, zoals de LG Optimus 4X HD en modellen uit de L-serie. Bij Samsung gaat het bijvoorbeeld om de Galaxy S2, de S3 Mini en de Ace 2. Het volledige overzicht hebben we hieronder voor je neergezet. Veel van de Android-toestellen in de lijst draaien op Android 4.1 Jelly Bean.

Apple iPhone 5

Apple iPhone 5c

Archos 53 Platinum

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei D Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

ZTE Memo V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Mocht je nog één van bovenstaande toestellen in gebruik hebben, dan is het raadzaam om na te gaan of dit wel zo verstandig is. De smartphones zijn namelijk al lange tijd niet onderhouden met updates, wat een groot risico kan vormen voor je telefoon en de gegevens die erop staan.