WhatsApp werkt aan 21 nieuwe emoticons, 8 verbeterde emoji’s

Verbeteringen worden uitgerold naar WhatsApp. De ontwikkelaars werken aan 21 nieuwe emoji’s. Daarnaast wordt het ontwerp van verschillende emoticons onder handen genomen.

Nieuwe emoji’s voor WhatsApp

In nieuwe aanwijzingen wordt duidelijk dat de ontwikkelaars van WhatsApp werken aan nieuwe emoji’s voor de berichtendienst. In totaal gaat het om 21 nieuwe emoji’s voor de dienst. Daarnaast zien we acht emoticons waarvan het ontwerp in een nieuw jasje is gestoken.

De vernieuwde emoticons zijn die met het hartje in het midden. Ook zijn er enkele kleine aanpassingen in de stelletjes. Twee gezichtsuitdrukkingen zijn ook aangepast, zoals in onderstaande screenshot is te zien.

WhatsApp heeft in totaal 21 nieuwe emoticons toegevoegd. Zo zijn er nieuwe kleuren beschikbaar voor de harten, is er een ezel, kwal, gans en eland toegevoegd bij de dieren en zien we ook bijvoorbeeld de gember emoji. Nieuwe muziekinstrumenten zijn de dwarsfluit en de sambaballen en ook het WiFi-icoontje is nieuw in WhatsApp.