8,5 miljoen Nederlandse en Belgische telefoonnummers buitgemaakt bij WhatsApp-hack

Een groot lek is geweest bij WhatsApp. Het gaat om 8,5 miljoen Nederlandse en Belgische telefoonnummers die zijn buitgemaakt met een lek.

Hack met WhatsApp-nummers

Bij een hack is een database buitgemaakt vol nummers van WhatsApp-gebruikers. Het gaat in totaal om een aantal van 487 miljoen telefoonnummers van gebruikers wereldwijd. De database wordt te koop aangeboden en beschikt over circa 8,5 miljoen Nederlandse en Belgische telefoonnummers. Aangezien WhatsApp in Nederland meer dan 10 miljoen gebruikers telt, gaat het niet om de volledige lijst van gebruikers. Onbekend is waar de lijst vandaan komt.

Als naar de lijst gekeken wordt, wordt opgemerkt dat het enkel gaat om telefoonnummers die worden gedeeld. Er is dus geen combinatie met andere gegevens zoals namen of andere privacygevoelige informatie. Echter kan niet uitgesloten worden dat deze informatie later door kwaadwillenden zelf gekoppeld kan worden aan informatie.

