WhatsApp werkt aan functie voor blokkeren screenshot bij profielfoto

WhatsApp werkt aan een nieuwe privacy-optie. Gebruikers kunnen instellen dat anderen geen screenshot kunnen maken van je profielfoto. De functie wordt getest onder verschillende bètatesters, zo blijkt uit nieuwe details.

Geen screenshot van profielfoto

In een nieuwe bètaversie van WhatsApp is een nieuwe functie toegevoegd. Het gaat om een nieuwe privacy-functie die voorkomt dat er ongewenste screenshots gemaakt kunnen worden. Hierbij gaat het specifiek over het maken van een schermafbeelding van een profielfoto in WhatsApp. Het moet de privacy van gebruikers ten goede komen. Het is een functie die later zijn weg zal vinden naar de stabiele versie van WhatsApp.

Vijf jaar geleden werd door WhatsApp al een functie uit de app gehaald, waarmee anderen juist een profielfoto konden downloaden op hun smartphone. De nieuwe functie blokkeert dus het maken van een screenshot van een profielfoto, als de desbetreffende gebruiker dat ingesteld heeft. Onbekend is wanneer de functie breed beschikbaar komt.