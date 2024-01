WhatsApp begint met afsnoepen van je Google Drive-opslagruimte

Bij verschillende gebruikers is WhatsApp begonnen met het gebruiken van de online opslagruimte in Google Drive. De dienst maakte eerder al bekend dat het niet meer gratis opslagruimte aanbiedt aan gebruikers van WhatsApp.

WhatsApp gebruikt je Google Drive opslagruimte

Het kan vanaf nu zomaar zijn dat WhatsApp voortaan een deel van je online opslagruimte in Google Drive gebruikt. Eind 2023 maakte WhatsApp bekend dat het begin 2024 geen gratis opslagruimte meer zou aanbieden aan WhatsApp-gebruikers. Bij de eerste gebruikers lijkt dit nu het geval te zijn, zo schrijft Android Police. Hier op de redactie zien we de verandering nog niet.

Doordat WhatsApp nu wel de ruimte inneemt in je Google Drive-account kan het zijn dat je beduidend minder opslagruimte in Drive hebt voor andere zaken. Tot op heden konden gebruikers gratis hun WhatsApp back-ups opslaan in het Drive-account, maar daaraan komt dus een einde. De wijziging gaat in voor iedereen, maar blijkbaar verschilt het nog wel totdat iedereen dit gaat merken.

Je WhatsApp back-up bevat niet alleen je chatberichten, maar kan desgewenst ook foto’s en video’s meenemen in de back-up. Google Drive geeft gebruikers standaard 15GB gratis opslagruimte. Dit wordt ook gebruikt voor je Gmail, Google Foto’s en dergelijke. Heb je hier niet voldoende aan, dan kun je ervoor kiezen om voor een vast bedrag per maand of jaar Google One af te sluiten met meer opslagruimte.

Om te zien of je WhatsApp nu al van je Google Drive afgaat, kun je dit checken in de Google One app, waarbij onder het kopje ‘Overig’ dan WhatsApp staat genoemd.