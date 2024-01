‘WhatsApp laat je binnenkort kleuren kiezen in chats’

Opmerkelijk nieuws in de personalisering van WhatsApp. Gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen om kleuren aan te passen in de chat. Nu is alles nog groen van kleur.

Kleuren in WhatsApp

In een nieuwe testversie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden dat gebruikers kleuren kunnen aanpassen. De aanwijzing is gevonden in de nieuwste testversie van WhatsApp voor Apple iOS, maar het is aannemelijk dat de functie ook naar Android komt. Met de wijziging kunnen gebruikers ervoor kiezen om de themakleuren aan te passen naar een eigen gekozen kleur.

Volledige vrijheid krijg je niet direct; je hebt de keuze uit vijf kleuren. Naast de bekende groene kleur, kan er ook gekozen worden uit blauw, wit, roze en paars. Met de verandering zou WhatsApp gebruikers meer opties willen geven om de applicatie meer te personaliseren naar eigen wens. Tot nu toe bleef het personaliseren bij het kiezen van een andere achtergrond.

In de technische details zijn ook aanwijzingen gevonden dat WhatsApp het mogelijk wil maken dat de kleur van de chatballonnen aangepast kan worden. Diensten als Telegram biedt dit al veel langer aan. Daar kan bijvoorbeeld ook de mate van afronding van de ballonnen helemaal naar wens ingesteld worden.

Op dit moment blijft het bij aanwijzingen in de bètaversie en is het onbekend of en wanneer de functionaliteit breed beschikbaar komt.