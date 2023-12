WhatsApp laat je straks Status delen op Instagram en Facebook

In een nieuwe testversie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor nieuwe functionaliteit. Gebruikers kunnen meer uit hun verhalen halen die ze delen via WhatsApp Status.

Meer mogelijkheden met WhatsApp verhalen

In de nieuwste versie van WhatsApp voor Android, zijn aanwijzingen gevonden voor nieuwe functionaliteit. Een functie waarover gesproken wordt, is om de Status-updates, welke je deelt via de verhalenfunctie van WhatsApp, te delen met andere netwerken. Wanneer je nu een verhaal deelt via WhatsApp Status, verschijnt deze alleen in WhatsApp zelf. Daar blijft deze 24 uur zichtbaar. Maar de mogelijkheden worden dus uitgebreid.

In de screenshot die nu is verschenen, wordt duidelijk dat gebruikers bij een verhaal in WhatsApp ervoor kunnen kiezen om een verhaal te delen via Facebook en/of Instagram. Als je de functie hebt ingeschakeld bij de privacy-instellingen van Status, dan verschijnt deze dus ook op deze twee netwerken. Het lijkt voor de hand te liggen dat het op een later moment ook andersom moet werken, maar daarvoor zijn nog geen aanwijzingen. Het is wel in Instagram mogelijk om je verhaal ook gelijk via Facebook te delen.

Het is niet bekend wanneer de functie door WhatsApp toegevoegd wordt aan de chat-app.