WhatsApp begint met uitrol voice-chats in grote groepen

WhatsApp introduceert een nieuwe functie, welke van pas kan komen bij grote groepen in de berichtendienst. De voice chats komen namelijk ook daarvoor beschikbaar. Wat kun je met deze nieuwe functie?

Voice-chats in WhatsApp groepen

Na een periode van b├Ętaversies, is het nu de beurt aan het brede publiek. WhatsApp rolt een nieuwe functie uit genaamd voice-chats. De functie is bedoeld voor groepen met meer dan 32 deelnemers. De uitrol start in de komende weken voor iedereen. De functie moet een minder opdringerige methode zijn om hele groepen te bellen.

In tegenstelling tot de bestaande mogelijkheid om met maximaal 32 deelnemers te bellen op WhatsApp, werkt de nieuwe voice-chatfunctie anders. Wanneer een voice-chat begint, worden groepsdeelnemers niet automatisch gebeld; in plaats daarvan ontvangen ze een pushmelding en verschijnt er een in-chat-bubbel waarop ze kunnen tikken om deel te nemen.

Tijdens een lopende voice-chat zijn oproepbedieningen toegankelijk vanaf de bovenkant van een chat, waardoor de mogelijkheid van een deelnemer om tegelijkertijd sms-berichten te verzenden behouden blijft. Net als andere persoonlijke WhatsApp-berichten zijn voice-chats end-to-end gecodeerd en kunnen maximaal 32 deelnemers deelnemen.