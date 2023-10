WhatsApp voor Android krijgt ondersteuning Google Passkeys

Een fijne verbetering wordt toegevoegd aan de Android-app van WhatsApp. De berichtendienst wordt uitgebreid met ondersteuning voor Google Passkeys, waarmee het inloggen veiliger en gemakkelijker verloopt.

WhatsApp: Passkeys ondersteuning

We schreven eerder al over Google Passkeys, een manier om veiliger en sneller in te loggen bij apps en diensten. Google biedt deze optie nu aan als standaard inlogmethode voor de eigen apps en diensten. Nu heeft WhatsApp bekend gemaakt dat het ook de ondersteuning toevoegt aan de Android-app. De chat-app belooft dat het inloggen hiermee sneller en gemakkelijker moet gaan.

De ondersteuning voor Google Passkeys brengt een vervanger voor de SMS-verificatie die nu wordt gebruikt wanneer je inlogt op je WhatsApp-account. Het aanmaken van een passkey, doe je met gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een zelfgekozen pincode. Deze wordt opgeslagen in de wachtwoordmanager van Google, welke je dus niet alleen op je smartphone, maar ook op andere apparaten kunt gebruiken.

Het kan even duren totdat iedere gebruiker de Google Passkeys ondersteuning terugvindt in zijn of haar app.