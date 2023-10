WhatsApp gebruikersnaam dichterbij; ook nieuwe tekstopmaak

Nieuwe functies zijn in aantocht voor WhatsApp. De berichtendienst werkt aan het aanmaken van een gebruikersnaam. Daarbij kun je binnenkort nieuwe vormen van tekstopmaak gebruiken in de chat-app.

WhatsApp met gebruikersnaam

Het wordt binnenkort mogelijk om een gebruikersnaam in te stellen voor je WhatsApp-profiel. Deze aanwijzing dook eerder al op, nu komen we opnieuw de bevestiging tegen dat WhatsApp deze functie binnenkort wil toevoegen. Door een gebruikersnaam aan te maken in WhatsApp, kun je anderen contact met je op laten nemen zonder hiervoor je telefoonnummer te hoeven delen.

De gebruikersnaam dient te bestaan uit alfanumerieke tekens en verschillende speciale tekens. Wanneer een chat gestart wordt via iemand zijn of haar gebruikersnaam, blijft het telefoonnummer voor diegene afgeschermd, tenzij de ontvanger en verzender elkaar al hadden opgeslagen.

Tekstopmaak

Een andere nieuwe functie die nu op is gedoken, is de tekstopmaak. Je kunt al dikgedrukte, schuingedrukte of onderstreepte teksten sturen, het wordt binnenkort mogelijk om meer soorten te gebruiken. Een code block, quote block, bulletpoints en een numerieke lijst kunnen binnenkort aangemaakt worden.

Van de functies is niet bekend wanneer deze uitgerold worden.