WhatsApp Kanalen aangekondigd: volg je favoriete merken, bronnen en meer

WhatsApp heeft aangekondigd dat het de WhatsApp Kanalen wereldwijd beschikbaar stelt. Vanaf nu wordt de functionaliteit uitgerold waarmee gebruikers in staat worden gesteld om hun favoriete merk, bron, beroemdheid of iets anders te volgen.

WhatsApp Kanalen

WhatsApp heeft vandaag aangekondigd dat zijn kanalenfunctie nu beschikbaar is in meer dan 150 landen. Kanalen zijn een manier om nieuws, updates en andere informatie te delen met grote groepen mensen. Ze zijn vergelijkbaar met andere massaberichtendiensten, zoals Telegram en Signal, maar bieden enkele unieke functies die ze speciaal geschikt maken voor WhatsApp. Eerder werden de kanalen al getest in tien landen. Nu worden ze wereldwijd beschikbaar gesteld.

Kanalen staan los van je chats en anderen zien niet welke kanalen je volgt. Ook andere volgers binnen aan kanaal zien niet wie nog meer het kanaal volgen. WhatsApp licht enkele functies uit die aanwezig zijn in de WhatsApp kanalen.

Verbeterde directory : je kunt nu kanalen vinden die automatisch worden gefilterd op basis van je land. Je kunt ook kanalen bekijken die nieuw, het meest actief en populair zijn op basis van het aantal volgers.

: je kunt nu kanalen vinden die automatisch worden gefilterd op basis van je land. Je kunt ook kanalen bekijken die nieuw, het meest actief en populair zijn op basis van het aantal volgers. Reacties : je kunt reageren met emoji’s om feedback te geven en het totale aantal reacties zien. Hoe je reageert, is niet zichtbaar voor andere volgers.

: je kunt reageren met emoji’s om feedback te geven en het totale aantal reacties zien. Hoe je reageert, is niet zichtbaar voor andere volgers. Bewerken : binnenkort kunnen beheerders tot 30 dagen lang iets wijzigen in hun updates. Na die periode worden updates automatisch van onze servers verwijderd.

: binnenkort kunnen beheerders tot 30 dagen lang iets wijzigen in hun updates. Na die periode worden updates automatisch van onze servers verwijderd. Doorsturen: als je een update doorstuurt naar chats of groepen, bevat deze een link die weer terugverwijst naar het kanaal, zodat mensen meer te weten kunnen komen.

WhatsApp laat weten dat de functionaliteit in de toekomst uitgebreid zal worden. In de komende maanden komt een functie beschikbaar waarmee iedereen een kanaal kan maken.