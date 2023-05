WhatsApp laat je binnenkort een eigen gebruikersnaam kiezen

Er zit een nieuwe functie aan te komen voor WhatsApp. In de nieuwste versie zijn aanwijzingen gevonden voor de introductie van een gebruikersnaam, die de gebruiker zelf ik kan stellen. Hiermee hoef je niet met iedereen je telefoonnummer te delen.

WhatsApp met gebruikersnamen

WhatsApp werkt de laatste tijd aan steeds meer nieuwe functies. Zo zagen we onlangs de chatvergrendeling en kun je nu ook hetzelfde account op meerdere telefoons gebruiken. Het laatste nieuws van de applicatie gaat over het bewerken van je WhatsApp-bericht en nu gaat er nieuws over de gebruikersnaam in WhatsApp. Daarover bericht Wabetainfo, dat in de code van een nieuwe versie aanwijzingen voor de nieuwe feature heeft gevonden.

Het moet in de toekomst mogelijk zijn om een gebruikersnaam, ofwel een username, in te stellen in WhatsApp. Mogelijk is de functionaliteit hierbij gelijk aan wat Telegram al sinds het begin aanbiedt. Je hoeft dan aan een ander niet je mobiele telefoonnummer te geven, maar kunt met elkaar contact leggen via een gebruikersnaam. Op deze manier blijft je telefoonnummer afgeschermd en privé.

Het instellen van een gebruikersnaam zal beschikbaar komen via de profielinstellingen in WhatsApp. Dat is nu dus nog niet het geval, omdat het gaat om een functie die voorbereid wordt. Sommige zaken rondom het gebruik van de gebruikersnaam zijn nog wat onduidelijk. Wel is duidelijk dat de berichten net als bij normale chatgesprekken via WhatsApp, verzonden worden met end-to-end encryptie. Onbekend is wanneer WhatsApp de functionaliteit breed uitrolt.