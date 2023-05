WhatsApp kondigt nieuwe ‘Chatvergrendeling’-feature aan

Er komt een nieuwe functie aan voor WhatsApp. De berichtendienst krijgt een Chat Lock, ofwel een chatvergrendeling. Deze kunnen alleen geopend worden na het ontgrendelen van een extra beveiliging.

Chatvergrendeling voor WhatsApp

Mark Zuckerberg heeft een nieuwe functie aangekondigd voor chat-app WhatsApp. De berichtendienst wordt uitgebreid met een nieuwe veiligheidsfunctie. Je kunt kiezen voor de chatvergrendeling, waarbij de desbetreffende chats verschijnen in het ‘vergrendelde chats’-gedeelte. Dit scherm, met de bijbehorende chats, krijg je alleen zichtbaar als je de extra beveiliging hebt ontgrendeld. Denk aan afscherming met een pincode of een vingerafdruk.

Wanneer een chat is vergrendeld, kun je ervoor zorgen dat gevoelige informatie en persoonlijke gegevens in dat gesprek veilig en afgeschermd blijven, zelfs als iemand anders toegang krijgt tot uw telefoon. Dit niveau van controle verbetertde beveiliging en de privacy. De vergrendelde chats bieden nog een extra beveiliging. Zo kunnen berichtvoorbeelden, in de notificaties, uitgeschakeld worden en wordt de media die in de chat gedeeld wordt, niet automatisch ook getoond in de galerij op je smartphone. Overigens; daar hebben we op DroidApp een handige tip over gedeeld; om je WhatsApp foto’s uit je galerij te houden.

Je kunt een chat vergrendelen door op de naam van een één-op-één- of groepschat te tikken en de vergrendelingsoptie te selecteren. Als je deze chats wilt weergeven, trek je langzaam je Postvak IN omlaag en voer je het wachtwoord van je telefoon of je biometrische gegevens in.

De functie is nu definitief aangekondigd. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe functie daadwerkelijk terugziet in de app. Dat zal in de komende weken gebeuren; zowel voor Android als voor iOS.