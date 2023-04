WhatsApp laat gebruikers hetzelfde account op meerdere telefoons gebruiken

WhatsApp heeft aangekondigd dat gebruikers binnenkort hetzelfde account op meerdere smartphones kunnen gebruiken. Dit betekent dat gebruikers niet langer beperkt zijn tot het gebruik van de app op slechts één apparaat, maar in plaats daarvan hetzelfde account kunnen gebruiken op meerdere telefoons.

WhatsApp op meer telefoons

Eindelijk is het zover; WhatsApp kan binnenkort gebruikt worden op meerdere telefoons. Eerder kon je het account al oproepen op meerdere apparaten zoals computers, maar het gebruik op meerdere telefoons was niet mogelijk.

Dit is een belangrijke verandering voor WhatsApp-gebruikers, aangezien het tot nu toe niet mogelijk was om hetzelfde account op meerdere apparaten te gebruiken. Dit betekende dat als een gebruiker van telefoon wisselde of een nieuwe telefoon kocht, ze hun WhatsApp-account moesten overzetten naar het nieuwe apparaat. Dit zorgde juist weer voor gedoe met het terugzetten van een back-up.

Handig

Met de nieuwe functie van WhatsApp wordt het veel gemakkelijker om hetzelfde account op meerdere apparaten te gebruiken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun account gebruiken op zowel hun telefoon als hun tablet, of zelfs op de telefoons van familieleden. Ook voor bedrijven biedt het voordelen; zo kunnen meerdere medewerkers aan één WhatsApp-account gekoppeld worden.

Beperkingen

Er zijn echter wel enkele beperkingen aan de nieuwe functie van WhatsApp. Zo kunnen gebruikers maximaal vier apparaten tegelijkertijd aan hun account koppelen. Dit betekent dat als je al vier apparaten hebt gekoppeld, je een van deze moet loskoppelen voordat je een nieuw apparaat kunt toevoegen.

De functie wordt in de komende weken uitgerold voor alle gebruikers; zowel op Android als op iOS. Er worden de laatste tijd veel meer functies uitgerold voor de berichtendienst. Een selectie hiervan vind je hieronder bij de gerelateerde berichten.