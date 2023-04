WhatsApp werkt nu veel beter op meerdere apparaten

Wanneer je WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk wilt gebruiken, werkt dit nog een beetje gebrekkig. Een nieuwe bèta maakt dit een stuk prettiger in gebruik.

WhatsApp op meerdere toestellen

Wanneer je WhatsApp met hetzelfde nummer, op meerdere apparaten wilt gebruiken, kun je nu de nieuwste bètaversie gebruiken, waarmee de ondersteuning voor het gebruik op meerdere toestellen duidelijk verbeterd wordt. WhatsApp maakt bekend dat de bètagebruikers als eerst de functie krijgen, en dat de feedback van de gebruikers gebruikt wordt om de functie te verbeteren.

Hoe gebruik je WhatsApp op meerdere apparaten? Je begint met het downloaden van WhatsApp op je tweede smartphone of andere apparaat. Vervolgens log je in op de bekende manier, samen met het nummer waarop je WhatsApp wilt gebruiken. Rechtsbovenin tik je op de drie puntjes, waar je een apparaat kunt koppelen. Je opent vervolgens op het hoofdapparaat, het overzicht met gekoppelde apparaten, eveneens via de drie puntjes, en scant daar de desbetreffende QR-code met het tweede toestel.

Vervolgens kun je aan de slag met WhatsApp. De berichtgeschiedenis wordt ingeladen en kunt WhatsApp gebruiken zoals je gewend bent. Eerder was het al mogelijk om WhatsApp te gebruiken op een tweede apparaat zoals een computer of laptop. Nu dus ook op een smartphone. Het is niet bekend wanneer de functie voor iedere gebruiker beschikbaar komt.