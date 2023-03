WhatsApp werkt aan spraakberichten die je maar één keer kunt beluisteren

WhatsApp heeft al een optie waarmee je aan kunt geven dat foto’s eenmaal weergegeven mogen worden; nu wordt een verbetering getest voor de audioberichten. Net als bij mediabestanden kun je binnenkort aangeven dat een spraakbericht via WhatsApp slechts eenmaal door de ander beluisterd mag worden.

WhatsApp spraakberichten: voor één keer

Spraakberichten worden door veel gebruikers gebruikt in WhatsApp. In sommige gevallen wel handig, dat je een bericht niet helemaal hoeft uit te typen. In de laatste tijd heeft de berichtendienst verschillende verbeteringen al uitgerold naar de applicatie rondom privacy. Zo kun je bijvoorbeeld een timer instellen dat berichten na een bepaalde tijd automatisch verdwijnen. Ditzelfde is mogelijk voor mediabestanden, zoals foto’s en video’s. Door op de ‘1’ met daaromheen de cirkel te drukken, kun je instellen dat het desbetreffende bestand slechts eenmaal door de ander bekeken kan worden. Daarna wordt deze verwijderd uit de chat.

Diezelfde optie zal aangeboden gaan worden voor spraakberichten in WhatsApp. Wanneer je nu een audiobericht naar iemand stuurt, is deze altijd te beluisteren. Er wordt nu door WhatsApp gewerkt aan een functie waarmee gebruikers het spraakbericht van de ander maximaal één keer kunnen beluisteren. Dit kan per audiobericht aangegeven worden door de verzender van het bericht.

WhatsApp heeft de feature beschikbaar gesteld aan een geselecteerde groep (bèta-) gebruikers. Het is niet bekend wanneer het bedrijf de functie naar iedere gebruiker uitrolt.