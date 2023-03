WhatsApp voegt 21 nieuwe emoji’s toe aan bètaversie

Een nieuwe testversie van WhatsApp, laat zien dat er gewerkt wordt aan een set nieuwe emoticons. In een toekomstige versie van WhatsApp zullen 21 nieuwe emoji’s toegevoegd worden aan de applicatie. Welke zijn het?

21 nieuwe emoji’s in WhatsApp

WhatsApp brengt met regelmatig nieuwe updates uit voor de chat-app. Niet alleen applicaties via de Play Store als stabiele versie, maar ook in het bètaprogramma verschijnen met regelmaat nieuwe updates. Hiermee test de berichtendienst nieuwe functies en verbeteringen. In de nieuwste versie lijkt WhatsApp 21 nieuwe emoji’s toegevoegd te hebben, die deel uitmaken van de Unicode 15.0 standaard. Ondanks dat ze aan de bètaversie zijn toegevoegd, zijn ze (nog) niet voor iedere testgebruiker zichtbaar.

De nieuwe emoticons bestaan uit verschillende onderwerpen. We zien bijvoorbeeld nieuwe hartkleuren, met lichtgrijs, lichtblauw en lichtroze. Ook zie je een hand vanaf de zijkant, een kwal, doperwt, eland, gans, een hyacint en een emoji die gek wordt.

Het is de verwachting dat de nieuwe emoji’s op termijn voor iedereen beschikbaar komen. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.